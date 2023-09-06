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6 сентября 2023 в 12:32









Таллинн проведет новый тендер на строительство олимпийского бассейна

Снимок иллюстративный. Фото: Andras Kralla

Город Таллинн не оставляет надежды построить когда-нибудь в Ласнамяэ олимпийский бассейн. Чтобы найти застройщика, будет объявлен новый тендер, сообщает столичная пресс-служба.

Таллинн в сотрудничестве с частным сектором намерен построить в Ласнамяэ на участке по адресу Куукиви, 3 и 5 (некогда Варраку, 14а и 14b) соответствующий олимпийским стандартам бассейн. Победитель проведенного в 2019 году конкурса госпоставки предприятие Tondiraba Ujula OÜ проинформировало город в конце августа, что в связи со значительным ростом цен на строительство построить бассейн на условиях, обозначенных в концессионном договоре, в срок не представляется возможным. Поскольку строительный проект готов и осталось провести лишь тендеры на строительство, город согласился расторгнуть договор и намерен провести новый конкурс госпоставки.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт заверил, что город намерен непременно построить в столице в сотрудничестве с частным сектором бассейн, соответствующий потребностям профессионального спорта и подходящий для проведения соревнований по плаванию.

«Четыре года назад невозможно было предвидеть значительный рост цен на строительство, вызванный кризисом, связанным с распространением коронавируса, и войной, по этой причине победитель тендера не смог завершить реализацию проекта. Условия государственного тендера не позволяют изменить содержание договора в столь значительном объеме. По завершении договора городу будут переданы строительные проекты - поскольку подготовительные работы осуществлены, новый конкурс госпоставки затронет лишь проведение строительных работ. Мы также пересмотрим условия тендера, город планирует взять на себя часть инвестиционных обязательств», - пояснил мэр.

Таллиннский департамент городского имущества вел переговоры с Tondiraba Ujula OÜ с конца прошлого года. Поскольку строительные работы еще не начались, с Tondiraba Ujula OÜ договорились о том, что предприятие передаст городу всю проектную документацию. Как для здания бассейна, так и для парковочного дома были составлены строительные проекты и выданы разрешения на строительство. Это позволит использовать в качестве условий конкурса имеющуюся проектную документацию, благодаря чему время на проектирование может сократиться на срок около 18 месяцев.

Бассейн должен соответствовать олимпийским стандартам, при этом в здании должно быть по крайней мере два бассейна: один 50-метровый и второй 25-метровый. 50-метровый бассейн должен быть по крайней мере с десятью дорожками, а в 25-метровом должно быть как минимум четыре дорожки. Трибуны должны быть рассчитаны как минимум на 400 мест, оттуда должна быть возможность следить за соревнованиями, которые проходят хотя бы в одном бассейне – 50-метровом. Согласно первоначальному плану, новый бассейн должен был быть построен в 2025 году. Если тендер пройдет удачно, согласно новому плану, бассейн сможет получить разрешение на эксплуатацию в 2027 году.

План горуправы о поддержке инвестиции, установление нового права на застройку и заключение нового концессионного договора должны быть предварительно утверждены Таллиннским горсобранием. Представить новые условия на обсуждение горсобрания надеются уже осенью, чтобы в конце года можно было организовать государственный тендер для заключения концессионного договора.