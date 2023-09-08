    Олеся Лагашина: мочили Кылварта, встряхнули нафталин

    Олеся ЛагашинаФото: Andras Kralla

    В воскресенье Центристская партия решит, под чьим руководством она собирается идти дальше. Выбор перед центристами стоит из серии «направо пойдешь – коня потеряешь».

    Проблема лидерства и дальнейшего направления партии назревала давно: результаты парламентских выборов показали, что сохранять свои позиции центристам удается во многом благодаря голосам, которые собрали русскоязычные кандидаты. Не подвел лояльный таллиннский электорат, на который и сейчас во многом делают ставку сторонники Михаила Кылварта. Чего не скажешь об Ида-Вирумаа, где избиратели в русскоязычных центристах разочаровались. Нарвское отделение партии и на съезде собирается поддержать Танеля Кийка.
    Аргументация нарвских сторонников Кийка сводится к тому, что с Кылвартом центристы имеют меньше шансов стать правящей партией, а только в этом случае Нарва может надеяться на поддержку государства, от которой зависят развитие города и благополучие его жителей. При этом в Кохтла-Ярве мнения партийцев разошлись: местное региональное отделение выдвигает обоих кандидатов. Разделились мнения центристов и в Таллинне.
    Занятно при этом, какая кампания накануне съезда развернулась в эстонской прессе против Михаила Кылварта. Особенно одиозную позицию занял Postimees, вышедший в начале сентября с передовицей «Скелеты Кылварта не уместятся в шкафах дома Стенбока». Главный тезис этого сочинения сводится к тому, что «Михаил Кылварт в 2010 году сознательно выбрал сторону, и это была не эстонская сторона». Редакционная колонка вышла в тот же день, что и мемуар руководителя русской редакции Postimees о том, как «лживый Кылварт пригласил его в лагерь, где путинисты промывают мозги».
    Оно, конечно, Селигер и в 2010 году имел вполне дурную репутацию, но сам по себе тот факт, что в качестве компромата противники ссылаются на события более чем десятилетней давности, достаточно красноречив. Попросту это означает, что старые скелеты давно рассыпались в прах, а новых не подвезли. С таким же успехом можно было бы попытаться изобразить сторонницей Русского мира президента Керсти Кальюлайд: она вообще ездила в Москву встречаться с Путиным в 2019 году. Если кто забыл, это уже после аннексии Крыма, в отличие, кстати, от Кылварта с его Селигером. Но редакциям не приходит в голову предъявлять Кальюлайд такие претензии. Догадайтесь – почему.
    Postimees можно понять. Когда существуешь на деньги человека, стремящегося определять эстонскую политику, стоит учитывать его чаяния. Напомним, что одной из причин, приведшей к выборам нового главы Центристской партии, стали разногласия в ее правлении, которое в итоге девятью голосами против семи решило отказаться от крупного пожертвования Парвела Пруунсильда, сторонника правоконсервативной политики, спонсора «Отечества» и ближайшего соратника собственника Postimees Маргуса Линнамяэ. Кылварт заявил тогда, что принятие пожертвования могло принести партии проблемы в будущем, отказ от денег правоконсервативного спонсора – его инициатива.
    Впрочем, и другие эстонские издания в заявлениях не мелочились. Õhtuleht, например, озаглавил материал о предстоящем съезде «Эндшпиль внутренней борьбы в Центристской партии: будет ли диктовать Team Estonia или Русский мир». Очевидно, Кийк связывается с первым, Кылварт – со вторым. И, чтобы уж ни у кого не возникало в этом сомнений, газета публикует на редкость разоблачительный материал, повествующий о том, как «в дни, когда мэр Таллинна Михаил Кылварт стремится стать руководителем Центристской партии, спортсмены контролируемого им Эстонского союза тхэквондо участвуют в соревнованиях в казахстанской Астане и меряются силами со спортсменами государства-агрессора». А вот кому там свеженьких скелетов?
    Интересно, падают ли эти журналисты в обморок, читая новости о том, что не далее как вчера американский вице-президент Камала Харрис и глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров оказались за одним столом на саммите Восточноазиатского партнерства?
    Эксперт Рауль Ребане на портале ERR тоже связывает проблемы Центристской партии с ее «восточным наследием». «Прежняя, направленная на восток стратегия Сависаара в новых международных условиях неприемлема для большого числа эстонских граждан. Результатом стала потеря десяти мест на выборах 2023 года в Рийгикогу и все прочие нынешние проблемы в партии».
    Ему можно было бы возразить, что значительная часть избирателей отшатнулась от центристов вовсе не из-за этого (кто помнит, когда Центристская партия в последний раз пыталась ориентироваться на этот «восток»?). Куда больший урон центристам нанесла коалиция с EKRE – и отказ от консервативных денег Пруунсильда продемонстрировал, что часть правления это понимает. Но, конечно, удобнее оперировать штампами, приплетая к нынешнему сюжету все, что может компрометировать Кылварта и русское крыло центристов, включая Ласнамяэскую церковь и сависааровские связи с Владимиром Якуниным.
    Приходится констатировать – Кылварт может сколько угодно ездить в Украину, публично осуждая войну, организовывать помощь беженцам и т.п., но в рамках эстонского публичного дискурса его по-прежнему будут противопоставлять эстонскому политическому истеблишменту, хотя это противопоставление совершенно искусственно.
    Ошибочно было бы и предполагать, что все русские центристы поддержат на съезде Кылварта. Уже понятно, что этого не произойдет, и что тому причиной – несколько авторитарный склад его управления или преференции, обещанные кому-то в случае избрания Танеля Кийка (или уже полученные от Юри Ратаса), останется за кадром.
    Ситуация в партии сложнее и даже не сводится к противостоянию так называемого русского крыла и эстонского, не говоря уже о противостоянии «русского мира» «эстонским патриотам». Последнее оставим на совести политтехнологов, пиарщиков и медиа. Правомернее было бы говорить об уменьшении или увеличении вероятности будущих коалиций. Во многом от результата съезда будет зависеть, с кем будут партнерствовать центристы в дальнейшем. Именно в этом подлинный сюжет происходящего политического действа, а занятые поисками старых скелетов могли бы уже заметить, что от них самих пахнет идеологическим нафталином.

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