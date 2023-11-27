Компанией Яана Корпусова Hendaya Invest нынче управляет Керон Сепп (на фото). Фото: Лийз Трейманн

Эпицентр

Марге Угезене

dv.ee

28 ноября 2023 в 4:00

Проснулись миллионерами: состояние бывшего совладельца казино Olympic перешло в руки загадочных наследников

Многомиллионное состояние умершего в сентябре 2023 года предпринимателя Яана Корпусова, который несколько лет назад за большие деньги продал свою долю в сети казино Olympic, досталось по наследству его таинственным родственникам.

«Наследовали те, кто и должен был наследовать», – уверены родственники, получившие контроль над миллионами покойного Корпусова.