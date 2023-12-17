«Засуха» с кадрами: экономика Эстонии обречена на упадок, если срочно не найти инженеров
По мнению Отто Рихарда Пукки, главы Incap, одна из ключевых задач бизнеса - найти хороших сотрудников.Фото: Liis Treimann
Помимо общего замедления в экономике, рост благосостояния тормозится и углубляющейся нехваткой инженеров. Без преодоления этого дефицита промышленность, являющаяся основой экономики, может в будущем покинуть Эстонию, а это означает регресс для страны, говорят эксперты.
«Если у нас есть нехватка сотрудников с необходимыми навыками, то в мире все еще есть места, где такой нехватки нет. Если предпринимателю не найти работников с нужной квалификацией, он уйдет», — так в радиопрограмме Äripäev «Tööandjate tund» охарактеризовал проблему рынка труда и последствия нехватки инженеров Отто Пукк, глава Incap Group. «Если производственная отрасль покинет Эстонию, это означает для Эстонии регресс. Промышленность является и должна оставаться основой экономики».
На это обратила внимание и профессиональная палата ОSКА - более высокая доля специалистов, занятых в перерабатывающей промышленности означает более богатую страну. Объясняется это тем, что в богатых странах должны быть производства с высокой добавленной стоимостью. Однако нет смысла привозить их в Эстонию или создавать на месте, если здесь не хватает работников с нужными навыками.
Зеленый свет для инвестиций
«Есть один важный вопрос, который предприниматели задают перед принятием решения об инвестициях — достаточно ли в стране квалифицированной рабочей силы. Если ответ на этот вопрос не будет стопроцентным «да», деньги будут вложены в другую страну», — уверен Юкка Патрикайнен, глава подразделения электронной промышленности ABB в странах Балтии.
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