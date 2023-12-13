    Все работы хороши? Что происходит на рынке труда, и как сотруднику планировать будущее

    Фото: Äripäev

    Число официально зарегистрированных безработных в Эстонии перевалило за 50 000, но работодатели все равно сетуют на нехватку кадров и даже предлагают увеличить квоты на сотрудников из-за рубежа. О тенденциях и парадоксах рынка труда и системы образования рассказываем в свежем выпуске подкаста «Куры не клюют».

    В этом эпизоде ведущая подкаста Александра Матвеева беседует о состоянии экономики, системы образования и рынка труда с Энном Вескимяги, предпринимателем и членом совета Центрального союза работодателей.
    • Экономический прогноз: сколько еще продлится кризис?
    • Что происходит на рынке труда Эстонии сейчас? Каких специалистов не хватает, а каких – избыток?
    • Как вышло, что Эстония переживает одновременно рост безработицы и нехватку специалистов?
    • За что работодатели критикуют систему переобучения от Кассы по безработице?
    • Почему работодатели предлагают сделать высшее образование платным?
    • Что происходит на рынке труда Ида-Вирумаа и отличается ли это как-то от общеэстонской ситуации? Как привлечь специалистов в уезд?
    • Есть ли в Эстонии «стеклянный потолок» в карьере для русскоязычных и приезжих?
    • Чего ожидать в ближайшем будущем? Могут ли люди сделать что-то, чтобы их не накрыла вынужденная безработица?
    • Нужно ли увеличивать квоту на привлечение работников из стран вне ЕС?
    • Насколько в действительности автоматизация производства угрожает эстонскому рынку труда?
    • Часто приходится слышать, что Эстония – страна одноклассников и однокурсников. И чтобы получить хорошую работу, нужно задействовать связи, а не идти через официальные каналы. Так ли это?

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Число официально зарегистрированных безработных в Эстонии перевалило за 50 000, но работодатели все равно сетуют на нехватку кадров и даже предлагают увеличить квоты на сотрудников из-за рубежа. О тенденциях и парадоксах рынка труда и системы образования рассказываем в свежем выпуске подкаста «Куры не клюют».
Число официально зарегистрированных безработных в Эстонии перевалило за 50 000, но работодатели все равно сетуют на нехватку кадров и даже предлагают увеличить квоты на сотрудников из-за рубежа. О тенденциях и парадоксах рынка труда и системы образования рассказываем в свежем выпуске подкаста «Куры не клюют».
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