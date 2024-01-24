Аптечные сети превратили провизоров в продавцов пищевых добавок

Пеэтер Таммисту: наш GPS барахлит, давайте его починим
Мы едем по неправильно настроенному навигатору, он ведет нас в кювет. Страну необходимо заново объединить – критики сокращения числа госслужащих не понимают смысла перемен, пишет Пеэтер Таммисту в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Мы едем по неправильно настроенному навигатору, он ведет нас в кювет. Страну необходимо заново объединить – критики сокращения числа госслужащих не понимают смысла перемен, пишет Пеэтер Таммисту в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.