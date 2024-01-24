Упорная работа продавца может принести фармацевту сотни и сотни евро в месяц в качестве бонуса.Фото: Shutterstock/Kollaaž

Аптечные сети превратили провизоров в продавцов пищевых добавок

Владельцы аптечных сетей стимулируют провизоров продавать пищевые добавки с помощью централизованных планов продаж и бонусов.

Äripäev видел письма, которые один из региональных управляющих аптечной сети отправляет в аптеки каждый месяц.

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