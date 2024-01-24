Аптечные сети превратили провизоров в продавцов пищевых добавок

Полторы зарплаты за переход эстонской школы на эстонский и кадровый голод соседей

Не все ида-вируские школы – русскоязычные, в то же время и эстонские школы региона получают обещанную правительством надбавку за переход на эстонский язык обучения. И это лишь один из непродуманных моментов реформы.

Не все ида-вируские школы – русскоязычные, в то же время и эстонские школы региона получают обещанную правительством надбавку за переход на эстонский язык обучения. И это лишь один из непродуманных моментов реформы.