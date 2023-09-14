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dv.ee

14 сентября 2023 в 9:43









Эстонские компании помогли перевезти в Россию Teraflu на миллионы евро

Аптека в России. Фото иллюстративное. Фото: Tramp57

После начала полномасштабной войны в Украине Эстония стала транзитной страной для известного лекарства Teraflu. Летом и осенью прошлого года эстонские транспортные компании помогли перевезти Teraflu в Россию на сумму более двух миллионов евро, пишет Õhtuleht.

Гигантский фармацевтический концерн GSK Healthcare, который и производит бренд Teraflu, не отказался от торговли с Россией и после начала полномасштабной войны. Как оказалось, во многом это заслуга эстонских транспортных компаний.

Так, с июля 2022 года по конец ноября из Эстонии в Россию было перевезено 17 партий Teraflu на сумму 2,3 млн долларов. И хотя никаких санкций на импорт и экспорт лекарств не налагается, до лета 2022 года лекарства поставлялись в Россию другими маршрутами.