Эстонские компании помогли перевезти в Россию Teraflu на миллионы евро
Аптека в России. Фото иллюстративное. Фото: Tramp57
После начала полномасштабной войны в Украине Эстония стала транзитной страной для известного лекарства Teraflu. Летом и осенью прошлого года эстонские транспортные компании помогли перевезти Teraflu в Россию на сумму более двух миллионов евро, пишет Õhtuleht.
Гигантский фармацевтический концерн GSK Healthcare, который и производит бренд Teraflu, не отказался от торговли с Россией и после начала полномасштабной войны. Как оказалось, во многом это заслуга эстонских транспортных компаний.
Так, с июля 2022 года по конец ноября из Эстонии в Россию было перевезено 17 партий Teraflu на сумму 2,3 млн долларов. И хотя никаких санкций на импорт и экспорт лекарств не налагается, до лета 2022 года лекарства поставлялись в Россию другими маршрутами.
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