Эпицентр

Екатерина Мереминская

31 января 2024 в 10:31









Питомцы – это роскошь: как устроен бизнес ветклиник

Фото: Личный архив

Цены на услуги ветеринаров растут, правила ЕС ограничили выбор лекарств, что тоже привело к подорожанию. Однако ветеринарные клиники пока не жалуются на дефицит клиентов – хоть в кредит, но люди готовы заботиться о тех, кого приручили.

«Мои животные – это моя ответственность, мой выбор», – говорит Надя из Таллинна. Иногда на животных ей приходится тратить тысячи евро. У Нади две собаки и пять кошек. «Все они достались мне так или иначе. И все это уже возрастные животные, им больше десяти лет», – рассказывает она.

В этом месяце сразу нескольким питомцам Нади понадобилась медицинская помощь. «Одна кошечка съела что-то не то, и потребовалась полостная операция стоимостью 800 евро. И это еще с большой скидкой», – рассказывает хозяйка.

А у собаки еще в ноябре начались проблемы – воспалился коготь, операция плюс сопутствующие процедуры обошлись в общей сложности еще в 800 евро. Но потом пришлось повторно зашивать рану, которая плохо заживала. Это еще 150 евро и сейчас третье зашивание – 200 евро, говорит Надя и надеется, что заживет хотя бы сейчас.

Денег на такие непредвиденные расходы не всегда хватает.

Когда из зарплаты, а когда-то нужно брать кредит или в долг у знакомых. Это как снег – только разгребешь, как опять навалит. Надя владелица животных

Но варианты отдать кого-то она не рассматривает. «Все животные со мной всю жизнь, они уже старые и больные, и кроме меня никому не нужны. Отдать животное, которое живет с тобой более 10 лет, морально невозможно», – говорит Надя.

У одного из котов подозревают онкологию. «Но как я его усыплю, когда он мне в глаза смотрит? Он в остальном абсолютно дееспособный и ест за двоих. Только ему нужны обезболивающие», – объясняет Надя.

Фото: Личный архив

Ветклиники: «Мы не можем не поднимать цены»

Стоимость лечения домашних любимцев никак не ограничивается и не зависит от Департамента сельского хозяйства и продовольствия, отмечает руководитель отдела здоровья и благополучия животных департамента Олев Калда.

Участники рынка ветеринарных клиник говорят, что не повышать цены не могут. «Цены растут, как и везде, из-за роста налогов, коммунальных платежей. Следом нам приходится повышать зарплату врачам – и так по кругу. Это все надувается как мыльный пузырь, который когда-нибудь лопнет», – комментирует представительница ветклиники Oknavet.

Основные расходы – это зарплата специалистов, их обучение и повышение квалификации, рассказывает Валдеко Паавель, руководитель Evidensia – крупнейшей сети ветклиник в Балтии: «Наша главная ценность – это сотрудники: врачи, медсестры, регистратура и другие специалисты. Мы не можем не вкладываться в них, особенно в условиях острого дефицита специалистов».

«Да, цены повышаются, но это происходит постоянно. И, к сожалению, всегда найдутся те, кто считает наши услуги слишком дорогими. Что ж, вы не можете купить Mercedes по цене Kia», – говорит Валдеко Паавель.

Вы не можете купить Mercedes по цене Kia. Валдеко Паавель руководитель сети ветклиник Evidensia

«Количество клиентов с наступлением нового года у нас не уменьшилось, но в последнее время становится все больше и больше тех, кто не может позволить себе дорогостоящие обследования и лечение своих питомцев», – отмечает владелица клиники Univet Юлия Кухта.

Evidensia, по словам Паавеля, тоже не видит сокращения потока клиентов в последнее время. Судя по отчету его компании, за прошлый финансовый год (октябрь 2022 - октябрь 2023) ее выручка увеличилась на 13%.

Состояние ветеринарного бизнеса в Эстонии очень трудно комментировать, говорит Юлия Кухта. Есть сетевые клиники, объясняет она, которые имеют доступ к иностранному капиталу, им проще, а есть небольшие, которые живут на местном капитале, им приходится нелегко.

«Ветеринарный департамент вводит все более серьезные ужесточения, заставляя нас заниматься постоянными бюрократическими проволочками: отчетами по вакцинации, ветеринарными препаратами и т.д. В итоге, работа изнуряющая – неплатежеспособные клиенты, заполнение документации, постоянные поиски компромисса между клиентом-врачом-методом лечения», – рассказывает Кухта. Если при этом еще и зарплаты невысоки, это прямой путь к выгоранию ветеринарных врачей, предупреждает она.

Фото: Личный архив

Лекарства подорожали из-за правил ЕС

Отдельная проблема – препараты для животных. Их цены тоже никак не ограничиваются департаментом, уточнил Олев Калда. «Конечно, рынок Эстонии довольно мал, и поэтому доступность лекарств, необходимых для лечения некоторых животных, ограничена», – сетует он.

Дело в том, что новые правила ЕС запретили ветеринарам выписывать для лечения животных лекарства, предназначенные для людей.

«Животным часто подходят препараты, в оригинале предназначенные для людей, – объясняет представительница Oknavet. – Скажем, собакам от аллергии мы раньше выписывали таблетки стоимостью 100 евро в месяц. Но после того как был введен запрет, мы не можем их выписать, и сами хозяева не могут купить их в аптеке, так как для людей они тоже по рецепту. Все, что мы можем предложить им – препарат для собак ценой 400 евро в месяц».

«Если раньше моей собаке-астматику можно было выписать гормон за 10 евро пачка, то сейчас на то же самое уходит 40 евро. Потому что человеческий аналог был дешевле. Но в аптеке он тоже, конечно, по рецептам», – говорит Надя. Для кошки, у которой проблемы с щитовидкой, препарат подорожал в два раза – с 7,5 до 16 евро. «У второй собаки дисплазия тазобедренного сустава, она выгрызает себе бедро, если лишить ее обезболивающего», – объясняет Надя. Итого ежемесячные траты на лекарства составляют примерно 150 евро.

Фото: Личный архив

Для многих такие траты оказываются неприятной неожиданностью и непосильной ношей. «Часто люди берут животных необдуманно. Хорошо, если хотя бы страховку оформят. Но в Эстонии ее не сделают животному старше семи лет, а ведь именно тогда начинаются проблемы. Просто хочу, чтобы люди задумались: животные – это не игрушки», – говорит Надя.

Менеджер Evidensia допускает, что кому-то лечение питомцев вскоре может стать просто не по карману. «Боюсь, что могут наступить времена, когда домашнее животное будет роскошью. Или их не будут лечить, и они будут болеть и страдать», – констатирует Паавель.