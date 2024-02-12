В подъезде Teletorni Kodud царит сумрак. В финансовых делах застройщика – тоже.Фото: Liis Treimann

«Это безумный клубок схем». Российский бизнесмен оставил в Эстонии недостроенные дома

«Я знал, что это вопрос времени – что про эту историю напишут. Интересно, почему это раньше не всплыло», – говорит человек, связанный со строительством эксклюзивного жилья в Пирита.

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«Это безумный клубок схем». Российский бизнесмен оставил в Эстонии недостроенные дома
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Кристина Каллас: в Ида-Вирумаа построят еще пять школьных зданий
В Нарве, в районе Старый город 5 февраля официально открылся комплекс зданий двух государственных учебных заведений: Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы, принадлежащих государству.
В Нарве, в районе Старый город 5 февраля официально открылся комплекс зданий двух государственных учебных заведений: Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы, принадлежащих государству.
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Coop Pank заработал рекордную в своей истории прибыль
В прошлом году Coop Pank почти удвоил чистую прибыль, однако в последнем квартале показатель резко упал по сравнению с предыдущим кварталом.
В прошлом году Coop Pank почти удвоил чистую прибыль, однако в последнем квартале показатель резко упал по сравнению с предыдущим кварталом.
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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Танилас: давайте будем ценить свое время и выйдем на пенсию с миллионом!
Вместо того чтобы тратить время на написание комментариев в интернете, давайте сделаем наших детей миллионерами, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас в статье, присланной на конкурс Edukas Eesti.
Вместо того чтобы тратить время на написание комментариев в интернете, давайте сделаем наших детей миллионерами, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас в статье, присланной на конкурс Edukas Eesti.
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Нарвская компания заработала в Аргентине миллионы на американских авиапассажирах
В Нарве зарегистрирована компания, обеспечивающая трансферы из аэропортов по всему миру. У нее сотни бизнес-клиентов из США и Канады, а ее сотрудники организовывали транспорт из аэропортов на Олимпийских играх, чемпионатах мира по футболу и по регби. Выручка за последние два года превысила два миллиона евро.
В Нарве зарегистрирована компания, обеспечивающая трансферы из аэропортов по всему миру. У нее сотни бизнес-клиентов из США и Канады, а ее сотрудники организовывали транспорт из аэропортов на Олимпийских играх, чемпионатах мира по футболу и по регби. Выручка за последние два года превысила два миллиона евро.
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