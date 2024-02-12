«Это безумный клубок схем». Российский бизнесмен оставил в Эстонии недостроенные дома

Нарвская компания заработала в Аргентине миллионы на американских авиапассажирах
В Нарве зарегистрирована компания, обеспечивающая трансферы из аэропортов по всему миру. У нее сотни бизнес-клиентов из США и Канады, а ее сотрудники организовывали транспорт из аэропортов на Олимпийских играх, чемпионатах мира по футболу и по регби. Выручка за последние два года превысила два миллиона евро.
В Нарве зарегистрирована компания, обеспечивающая трансферы из аэропортов по всему миру. У нее сотни бизнес-клиентов из США и Канады, а ее сотрудники организовывали транспорт из аэропортов на Олимпийских играх, чемпионатах мира по футболу и по регби. Выручка за последние два года превысила два миллиона евро.