Кража в BaltCapis вызвала в Литве большой скандал. На прошлой неделе в Вильнюсе прошла большая пресс-конференция, куда были приглашены и журналисты Äripäev. Фото: Andras Kralla

Эпицентр

Мартин Йоханнес Тедер

27 февраля 2024 в 7:24

Äripäev в Вильнюсе: гигантская кража в эстонской компании привлекла внимание всей Литвы

Вся Литва обсуждает, как один человек мог годами водить за нос финансовые системы как Литвы, так и Эстонии, и украсть из своей компании десятки миллионов.

Если раньше имя Шарунаса Степукониса знал только финансовый мир Литвы, то теперь его знает вся страна. «Это история, о которой, без сомнения, больше всего говорили в последние два месяца», - говорит заместитель главного редактора литовского экономического издания Verslo žinios Люция Зубруте в офисе издания в центре Вильнюса.