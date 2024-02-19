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19 февраля 2024 в 13:35









Кража в BaltCap: в Эстонии и Литве прошли многочисленные обыски

Обыски прошли и в помещениях казино Olympic. Фото: Andras Kralla

По данным Службы расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT), большая часть из 27 млн евро, которые Шарунас Степуконис украл из инвестиционной компании BaltCap, исчезла в действующих в Литве и Эстонии казино, пишет Delfi.lt.

По словам прокурора Дариуса Карчинскаса, вероятно, что в казино Степуконис потратил более 20 млн евро. Европейская прокуратура подозревает Степукониса в хищении 27 млн евро, в то же время Карчинскас отметил – нельзя исключать, что похищено было до 40 млн евро.

Три литовские компании инфраструктурного фонда BaltCap по-прежнему требуют в суде 16,6 млн евро от Степукониса, Olympic Casino Group Baltija и ее эстонской материнской компании OB Holding 1 OÜ.

Прокурор подтвердил, что Степуконис был арестован 10 февраля, срок его содержания под стражей истекает 24 февраля.

Обыски в Эстонии

Теперь, когда подозреваемый найден и находится под стражей, следствие сосредоточится на выяснении обстоятельств преступлений, а также на поиске и замораживании похищенного имущества. В ходе расследования только за последнюю неделю в Литве и Эстонии было проведено 15 обысков.

Глава FNTT Роландас Кишкис подтвердил, что обыски прошли в помещениях казино Olympic: «Они прошли в двух местах в Латвии и в одном месте в Эстонии, совместно с эстонскими коллегами».

Прокурор подтвердил, что финансовые операции осуществлялись через другие компании и что таких компаний несколько. Он не упомянул конкретные компании.

Пока единственным подозреваемым в расследовании является Степуконис, однако рассматриваются и другие версии. Карчинскас отметил, что пока рано говорить о том, работал ли подозреваемый в одиночку: «Это покажет расследование».

Степуконис не отрицает своей вины, но представляет свою версию произошедшего, отметил Карчинскас.

Расследуется также зависимость подозреваемого от азартных игр и его связь с Olympic.

«Очевидно одно – Ш. Степуконис имел многолетний опыт игры в азартные игры, и его азартные игры определенно не были лишь развлекательными. Они были очень интенсивными и более походили на проблемное или патологическое поведение», – заключил прокурор.