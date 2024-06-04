Эпицентр

Марге Угезене

4 июня 2024 в 6:02









Обман с помощью названий – давняя проблема: «Знаю случаи, когда это делали пять-шесть раз»

Когда Эстония восстановила независимость, Мульдиа был предприимчивым бизнесменом с хорошим нюхом, который возглавлял ряд банков, основал Eesti Ekspress и занимался рекламным бизнесом. Владельцем замка Мульдиа стал в 1996 году, и примерно 25 лет он развивал замок Лайтсе вместе с бывшей супругой Марью. Фото: Kaarel Tigas / Õhtuleht / Scanpix

Манипуляции хозяина замка Лайтсе с названиями фирм привели к тому, что бизнес-партнеры чувствуют себя обманутыми, и это продолжается уже долгое время.

Банкротный управляющий Мартин Крупп признал, что схема, при которой меняется название фирмы, а долги остаются в старой, работает уже очень долго. «Знаю несколько случаев, когда одно и то же название компании использовалось пять-шесть раз», – сказал он.