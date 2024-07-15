Карта недвижимости Таллинна: насколько подорожали квартиры в вашем районе?

«Смотреть футбол дома – это для бедных!» Фанаты наполняют кассы баров

Болельщикам не в радость смотреть футбол в четырех стенах, так что Чемпионат Европы для баров – это как жаркий день для продавцов мороженого.

Болельщикам не в радость смотреть футбол в четырех стенах, так что Чемпионат Европы для баров – это как жаркий день для продавцов мороженого.