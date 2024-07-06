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Ану Лилль

6 июля 2024 в 8:42









Жестокие потери закалили бизнесмена: жадность — грех, а уличные бои не кормят

Менеджер IuteCredit Тармо Сильд многое повидал: едва не бросил университет, его выгнали из компании, он столкнулся с уголовными обвинениями и преследованиями регулирующих органов Косово. Фото: Симо Сепп

«Во взрослом мире никому нет дела до вас и ваших страданий», — сказал Тармо Сильд, глава IuteGroup и основной акционер Arco Vara, вспоминая о своих самых больших потерях.

«Самая большая потеря — это когда ты долго делаешь что-то свое, достаточно уверенно и все очень хорошо. И тут случается нечто плохое. То, во что не сразу и поверишь. Но когда вы просыпаетесь на следующее утро, это плохое оказывается правдой, и даже спустя неделю, а может быть, даже год, остается с вами», — сказал Сильд.