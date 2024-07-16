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Неле Герберсон

16 июля 2024 в 3:00









Следующая остановка: Дубай. Эстонские инвесторы ищут теплые места без лишних налогов

Инвестор в недвижимость Моника Лойке купила квартиру в новостройке в Дубае, где, по сравнению со странами Европы, обнаружилось удивительно много плюсов. Фото: Собственный архив

Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.

Инвестор в недвижимость Моника Лойке купила квартиру в новостройке в Дубае, где, по сравнению со странами Европы, обнаружилось удивительно много плюсов.