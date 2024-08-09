Станция Суджа – единственная работающая точка подачи газа из России в Украину. Фото: Scanpix, Денис Синяков

Эпицентр

Екатерина Мереминская

9 августа 2024 в 13:11

Участники энергорынка: в Эстонии может подорожать газ из-за боев в России

Война, перешедшая на территорию России, повысила риски досрочного прекращения транзита газа через Украину в Европу. «Газпром» уже два дня не контролирует единственную точку подачи газа в Украину, но пока продолжает поставки. Биржевые цены уже начали расти из-за повышенной неопределенности.

Вооруженные силы Украины установили контроль над городом Суджа Курской области Российской Федерации. Их присутствие в районе признают даже российские власти. Небольшой городок до этого был известен разве что тем, кто интересуется газовым рынком – именно через него проходит газопровод «Союз», поставляющий топливо из месторождений Оренбургской области в Украину, а затем в Румынию, Венгрию и Словакию, из которой транспортируется в Чехию, Австрию и Италию.

В Эстонию российский газ не импортируется, напоминает ДВ руководитель энергетического портфеля Eesti Gaas Кристофер Вяхи: «Однако значительная часть Центральной Европы по-прежнему зависит от российского газа, и, к сожалению, Россия по-прежнему остается одним из крупнейших поставщиков газа для Европы в целом. По украинским трубам газ попадает в Словакию, а оттуда на запад».

Бои угрожают целостности газопровода и продолжению поставок. Это тревожит биржу и уже вызвало рост цен.

«Сокращение поставок имеет тенденцию оказывать повышательное давление на цены. Поскольку цены в Балтийском регионе формируются в первую очередь в соответствии с ценой на TTF в Нидерландах, такое изменение рынка затрагивает и нас», – констатирует Вяхи.

В Балтийском регионе цены на газ формируются в соответствии с ценой на TTF в Нидерландах. Кристофер Вяхи руководитель энергетического портфеля Eesti Gaas

«Ожидается некоторое влияние на европейские цены на газ (TTF), степень которого предсказать сложно, – признался ДВ портфельный менеджер энергетической торговли Alexela Кальви Ныу. – Одна только угроза прерывания транзита за последний день подняла цены на газ в Европе почти на десятую часть».

Почему поставки уже снизились

До полномасштабного вторжения России в Украину точек подачи газа было две. Помимо Суджи, топливо шло через газоизмерительную станцию в «Сохрановка» в Ростовской области. Однако в мае 2022 года компрессорная станция этого маршрута – «Новопсков» в Луганской области – оказалась на оккупированной территории. Украинская сторона объявила форс-мажор, объяснив, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль и не принимает заявки «Газпрома» на прокачку газа через нее («Газпром» ежедневно подает заявки, украинская сторона – ежедневно отклоняет их). Поэтому поставки газа за 2023 год из России в Украину снизились с 40 миллиардов кубометров до 15 миллиардов кубометров.

Ситуация изменилась после того как 7 августа бои перешли на территорию России и ВСУ установили контроль над газоизмерительной станцией «Суджа». Если присутствие ВСУ на станции продлится более-менее долго, «Газпром» может тоже объявить форс-мажор и остановить прокачку, как раньше это сделала Украина, предполагают эксперты по российскому энергорынку.

Пока «Газпром» продолжает поставки, но сократил их. В четверг они упали на 12%. В пятницу – почти вернулись к норме. «"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 38,5 млн кубометров на 9 августа», – цитирует российский «Интерфакс» официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

На фоне обострения ситуации и роста неопределенности биржевая цена газа в Европе выросла.

9% составил рост спотовой цены на газ в Европе с начала недели.

Впрочем, к середине пятницы фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF подешевел на 0,5% до 40 евро за мегаватт-час. Ранее в ходе сессии контракт поднимался до уровня 40,25 евро за мегаватт-час – максимума с 8 декабря.

Кто пострадает от остановки транзита

В той или иной степени все – Россия, Украина и ЕС. Но продолжать транзит после истечения контракта стороны не готовы.

31 декабря 2024 года пятилетний контракт между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит в ЕС истечет. Согласно нему «Газпром» обязан платить (независимо от того, использует он транзит полностью, частично или не использует вообще) порядка $800 миллионов в год. «Газпром» на поставках в ЕС зарабатывает порядка $8 миллиардов в год. Это примерно 15% всей его выручки или больше половины EBITDA «Газпрома» (без учета «Газпромнефти»).

Украина уже дала понять, что не намерена вести переговоры о продлении контракта. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного контракта с Россией.

Если без российского газа досрочно останутся европейские страны, это может быть потрясением для некоторых из них. Сильнее всех от российского газа зависит Австрия. В декабре 2023 года российский газ составил 98% всего австрийского потребления. В июне – 83%. Причем, эта доля выше, чем до войны – в феврале 2022 года она была 78%. Чувствительными могут быть потери и для Словакии. Вероятно, в этом случае обе страны начнут использовать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ), а затем покупать его по более высокой цене.

Фото: Денис Синяков, Scanpix

Венгрия также покупает российский газ, однако в основном минуя Украину. К ней топливо приходит по дну Черного моря через газопровод «Турецкий поток».

«Конечно, доля российского газа в Евросоюзе весьма невелика. К тому же европейские ПХГ сейчас заполнены на 86%, а текущий спрос низкий», – перечисляет Ныу факторы, которые должны смягчить рост цен.

«Кроме того, к концу этого года транзит российского газа в любом случае должен полностью прекратиться. Поэтому его прерывание не особо повлияет на безопасность снабжения», – спокоен Ныу.

«Рынок в целом учел тот факт, что в конце 2024 года в любом случае истечет срок действия действующего соглашения о транзите газа между Украиной и Россией. И Украина заявила, что не планирует его продлевать. Так что, это скорее вопрос времени. А поскольку европейские хранилища уже достаточно заполнены, кризис, вероятно, не возникнет из-за сокращения российских потоков через Украину», – спокоен Вяхи.

Как приготовился ЕС

«Теперь у нас есть эффективный механизм, чтобы не допустить более резкого, чем в остальном мире, подорожания газа в ЕС», – заявляла Симсон в конце 2022 года, когда ЕС с трудом договорился о совместных закупках газа и так называемом «потолке цен на газ». Этот механизм, по словам чиновницы, должен гарантировать бесперебойные поставки газа.

Европейские политики установили «потолок» на уровне 180 евро за мегаватт-час. Это ограничение биржевых цен на торгах фьючерсами с поставкой через месяц, три месяца и год. Потолок будет включаться автоматически, если одновременно выполнены два условия:

средняя цена месячного фьючерса на TTF три дня подряд держится выше 180 евро за мегаватт-час;

цена того же месячного фьючерса на 35 евро в течение тех же трех дней выше, чем средняя цена СПГ в европейском регионе.

В период, когда сработает потолок, все страны ЕС возьмут на себя обязательство соблюдать ограничение – не заключать фьючерсные контракты дороже цены отсечения на биржевом рынке (180 евро) и дороже СПГ на 35 евро за мегаватт-час.

Потолок включается на 20 рабочих дней и может быть принудительно «выключен» раньше в двух случаях: если в течение трех рабочих дней подряд разница в цене между СПГ и фьючерсом меньше 35 евро и цена фьючерса ниже 180 евро за мегаватт-час. Также ограничения автоматически отменяются в случае чрезвычайной ситуации (на местном или общем уровне), которую Еврокомиссия может объявить при дефиците газа. Механизм действует до конца 2024 года.