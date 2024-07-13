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Екатерина Мереминская

13 июля 2024 в 12:35









Центр госрезерва рассказал, что будет с СПГ-причалом

Причал в Палдиски практически монофункционален и предназначен в основном для приема СПГ. Фото: Андрас Кралла

Построенный в разгар энергетического кризиса причал для СПГ-терминала был выкуплен государством за 31,5 млн евро у Alexela и Infortar. ДВ узнали, как теперь государство планирует его использовать.

Причал в порту Палдиски для приема сжиженного природного газа (СПГ) был в центре внимания в 2022 году, когда цены на топливо и электроэнергию были чрезвычайно высоки. К тому же после начала полномасштабного вторжения России в Украину многие страны ЕС добровольно отказались от закупок российского газа и остро встал вопрос об обеспечении энергобезопасности. Тогда Эстония решила, что ей нужен собственный причал, к которому сможет подходить танкер с СПГ. Компания Pakrineeme Sadama OÜ, совместное предприятие Alexela и Infortar, взялись за его постройку.

Однако потом оказалось, что Финляндия также организовала прием СПГ-танкеров и этого достаточно, ведь газ по газопроводу Balticconnector поступает в систему Эстонии. Тем не менее государство выкупило у компании причал за 31,5 млн евро. Теперь им распоряжается Эстонский центр государственного резерва (EVK). Компании утверждали, что вложили в создание больше, чем в итоге получили от государства. Всего, по данным компаний, они вложили порядка 45 млн евро.

Государственный контроль Эстонии весной 2023 года констатировал , что в создание порта и строительство газовой инфраструктуры в Палдиски уже вложено около 60 млн евро из средств налогоплательщиков, а до сих пор не может принимать СПГ-танкеры.

31,5 миллинов евро стоил государству причал для СПГ-терминала. Вместе с газовой инфраструктурой - 60 млн евро.

«Причал полностью готов к работе с прошлой зимы и открыт для всех компаний, желающих поставлять через него СПГ», – комментирует пресс-секретарь EVK Мартин Яшко.

Впрочем, в этом как будто нет ни необходимости, ни экономического смысла. «Учитывая сегодняшнюю стабильную ситуацию на балтийском газовом рынке и достаточные мощности по перевалке у двух существующих плавучих СПГ-терминалов (в Инкоо и Клайпеде), необходимая мощность поставок в регионе гарантирована, а введение третьего плавучего терминала маловероятно из-за коммерческих соображений», – добавил Яшко.

Использовать причал иначе не получится.

По большому счету это монофункциональный порт и, помимо приема СПГ, возможности по перевалке других грузов весьма ограничены. Мартин Яшко пресс-секретарь Эстонского центра госрезерва

Эстония будет содержать его на случай возникновения экстренных ситуаций. «Основная задача EVK – обеспечить готовность СПГ-порта к обслуживанию судов в любое время и открыть новый канал поставок в сотрудничестве с Elering и участниками рынка в кризисной ситуации», – резюмировал Яшко.