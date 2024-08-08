    Прорыв Украины повысил цену на природный газ

    Трубопровод газоизмерительной станции Суджа, который снабжает Словакию и Австрию.Фото: Reuters/Scanpix

    После вторжения украинских войск в Курскую область России, цена на природный газ в Европе пошла вверх.

    В четверг фьючерсы на природный газ на голландской энергетической бирже торговались на уровне 39 евро, что является рекордом этого года и на 6% выше, чем во вторник. Цена на газ была на подъеме последние две недели, начиная с конца июля, за этот период цена выросла на 20%.

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