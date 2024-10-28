Связанная с Россией фирма понесла один из крупнейших убытков в истории Эстонии

За эстонской компанией Premcoal Baltic стоят предприниматели из Кузбасса, одного из крупнейших в мире угледобывающих регионов. Foto: REUTERS/Ilya Naymushin/Scanpix
Эстонская компания Premcoal Baltic закончила прошлый год с убытком в 88 миллионов евро. В лучшие времена прибыль этой компании достигала почти 30 миллионов евро, а оборот – 400 миллионов евро. В своем годовом отчете компания никак не объясняет огромный убыток, отмечая лишь, что намерена продолжать свою деятельность. В этом году оборот компании снизился еще больше и составил всего несколько десятков тысяч евро за квартал.