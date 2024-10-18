Назад 18.10.24, 16:06 «Важные истории»: Эстония замешана в обходе санкций против РФ Расследование издания «Важные истории» показало, что в 2023 году во время транзита через территорию России пропали санкционные товары на 5 млрд долларов. В схеме «ложного транзита» могла участвовать и Эстония.

Многие санкционные товары попадают в Россию через Беларусь, но зачастую ввозятся из Латвии, Эстонии или Финляндии, говорится в расследовании. Foto: Liis Treimann

Издание пишет, что следовавшие из Евросоюза грузы предназначались странам в Центральной Азии и на Кавказе – но до своих конечных покупателей не доехали.

Как рассказал «Важным историям» сотрудник компании, которая занимается ввозом в Россию санкционки, компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Дальше груз отправляют на восточную границу Евросоюза – многие санкционные товары попадают в Россию через Беларусь, но зачастую ввозятся из Латвии, Эстонии или Финляндии, отметил он:

«Товар пересекает границу ЕС по транзитной декларации – якобы он предназначается не российской компании, а, например, казахстанской или китайской. Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу “место доставки” и пишет вместо, скажем, “Казахстан, Алматы” – “Россия, Москва”. И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».

К пакету документов также прикладывается письмо от компании-заказчика, в котором говорится, что она меняет место доставки в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов от 1956 года, которая регламентирует эту процедуру. А компания-получатель превращается в отправителя, поясняют в издании.

Эстонские компании поставляли микросхемы в Россию

Ранее расследование Insider выявило, что необходимые для оборонной промышленности России микросхемы, несмотря на санкции, продолжают попадать в страну при активном участии эстонских компаний.

Посредниками в поставках американских микросхем в Россию выступали компании не только из традиционных «стран-контрабандистов» – Китая и Гонконга, но и из Германии, Литвы, Нидерландов, Эстонии и Финляндии, писал The Insider (в подготовке статьи также участвовал расследователь эстонского Delfi Хольгер Роонемаа).

Несмотря на санкции, в 2022 году только Литва, Нидерланды, Финляндия и Эстония поставили в Россию микросхем на $3,4 млн.

Из них большую часть – $2 млн – поставила зарегистрированная в Эстонии Elmec Trade с марта по ноябрь 2022 года. Она направляла в Россию микрочипы Texas Instruments и Analog Devices (всего поставки компании в Россию составили $17 млн в апреле-октябре). Причем, делала это часто через Финляндию.

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