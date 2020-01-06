SEB: 2019 год вошел для инвесторов в историю

2019 год был, безусловно, интересным годом на финансовых рынках, даже историческим годом. Никогда прежде не было календарного года, в течение которого можно было заработать двузначную положительную доходность при инвестициях и в акции, и в облигации, в золото и нефть, пишет консультант по рискам финансовых рынков банка SEB Мартин Силласоо.