Мартин Силласоо • 6 января 2020
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SEB: 2019 год вошел для инвесторов в историю
2019 год был, безусловно, интересным годом на финансовых рынках, даже историческим годом. Никогда прежде не было календарного года, в течение которого можно было заработать двузначную положительную доходность при инвестициях и в акции, и в облигации, в золото и нефть, пишет консультант по рискам финансовых рынков банка SEB Мартин Силласоо.
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