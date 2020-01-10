Хороший руководитель – дело случая?

Мы живём во время перемен, нас окружают новые бизнес-модели, будни превратились в зону дискомфорта. Перегорание.

Исполнительный директор и коуч FCR Media OÜ Кристийна Тукк Фото: Каупо Киккас

Сотрудничая с эстонскими университетами, я заметила, что в учебных программах по управлению не уделяется большого внимания управлению людьми и самим собой. Это заставляет задуматься - мы учимся руководить процессами, бизнес-моделями, продажами и маркетингом, организациями. А самому важному - психологии и человеческим отношениям в учебном процессе уделяется недостаточно внимания.