Mapri Ehitus: бум экономии в строительстве продолжится

Исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос. Фото: Mapri Ehitus

В течение всего 2020 года в строительстве продолжат экономить, но объемы строительства могут снизиться лишь в 2021 году, считает исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос.

По данным Департамента статистики, объем строительства в третьем квартале 2019 года в Эстонии и других странах снизился после длившегося на протяжении трех с половиной лет роста. К счастью, снижение не было большим, лишь 1%.