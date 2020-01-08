МВД планирует ограничить покупку земли иностранцами
В Министерстве внутренних дел созрел план, значительно усложняющий иностранцам покупку земли, на которую действуют ограничения, связанные с государственной безопасностью. В частности, МВД планирует ввести проверку истории покупателя и устанавливать личность фактического бенефициара. В некоторых случаях инвесторам из третьих стран понадобится получить отдельное разрешение.
Составители рабочей редакции законопроекта отмечают, что в нынешней версии Закона о сужении прав на приобретение недвижимой вещи (KAOKS) основное внимание уделяется лишь охране государственной границы. При этом остаются неучтёнными функционирование жизненно важных услуг и стратегической инфраструктуры, работа правительственных учреждений и прочих объектов, т.е. более широкая картина.