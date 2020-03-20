Руководитель, а вы уже разглядели новый рынок?

Совсем недавно отгремело время мотивационных тренингов и душераздирающих историй, когда тренеры взывали: «А теперь повернись и скажи своему соседу, что он тоже может!»

Коуч и медиатор конфликтов Кира Вебер.

Классикой жанра, например, стала история о том, как окончившая факультет литературы Марион Донован, будучи обычной домохозяйкой, изобрела первый одноразовый подгузник. Или, например, история о том, как во времена Великой Депрессии один мужчина, вместо того, чтобы стоять с табличкой «ищу работу», пришел в офис компании, рассказал, как продвигать ее продукт - и получил должность. Ибо он вместо проблемы пришел с решением.