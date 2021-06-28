Пентус-Розиманнус: подоходный налог стоит снизить до 13-15%

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Andres Haabu

Налоговые дебаты – одни из самых важных дебатов на выборах 2023 года, однако их содержание не должно сводиться к перечислению всех возможных налогов и упрощенной дискуссии о том, какие из них и как быстро должны быть повышены. Об этом пишет на своей Facebook странице министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.