Пентус-Розиманнус: подоходный налог стоит снизить до 13-15%
Налоговые дебаты – одни из самых важных дебатов на выборах 2023 года, однако их содержание не должно сводиться к перечислению всех возможных налогов и упрощенной дискуссии о том, какие из них и как быстро должны быть повышены. Об этом пишет на своей Facebook странице министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
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