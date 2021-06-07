Эстония попросит исключения из новых правил налогообложения компаний

Здание "суперминистерства". Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В субботу страны G7 договорились установить налог для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%. Если это соглашение утвердят в июле на встрече «Большой двадцатки», то Эстонии придется просить об исключении из новых правил, которое позволило бы ей по-прежнему взимать налог не ежегодно, а в течение более длительного периода, пишет rus.err.ee.

Предполагается, что минимальная универсальная ставка налога на прибыль коснется только корпораций с годовой выручкой свыше 750 млн евро, поэтому в случае Эстонии проблемы могут возникнуть с дочерними фирмами крупных компаний, которые осуществляют свою деятельность в Эстонии и не распределяют прибыль ежегодно.

«Если в Эстонии налог на прибыль не будет уплачиваться ежегодно, то [в год, когда прибыль не распределялась] с точки зрения материнской компании окажется, что в Эстонии налог на прибыль компании равен нулю, и у того государства [где находится материнская компания] появится право обложить полученную в Эстонию прибыль по минимальной ставке. Когда эстонское предприятие когда-нибудь начнет распределять прибыль, то и Эстония получит налог на прибыль», - сказала вице-канцлер по налоговой и таможенной политике Министерства финансов Хелен Пахапилль.

В связи с этим Эстония попросит у Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ввести для нее исключение, которое позволило бы считать налог на прибыль в Эстонии условно уплаченным в течение определенного числа лет, даже если в какой-то год налог фактически не уплачивался.

«Наша главная озабоченность связана с тем, что если ведение учета по эстонской дочерней компании окажется неразумно сложным в стране регистрации материнской компании, то это может повлиять на нашу конкурентоспособность как страны для регистрации предприятий», - добавила Пахапилль.

Новые правила

Многие страны уже давно борются с проблемой налогообложения компаний, которые работают на международном уровне и ведут деятельность во многих странах.

Эта проблема обострилась в связи с бумом технологических компаний во главе с Facebook, Amazon и Google. Сейчас фирмы могут открывать дочерние компании в странах с низкими налогами и получать свою прибыль оттуда. Это означает, что они платят налоги только по местной налоговой ставке, даже если получают прибыль из других стран.

Глобальный налоговый минимум G7 положит этому конец.

Подобная «налоговая революция» может нанести ущерб конкурентоспособности Эстонии, считает советник отдела налоговой политики Минфина Инга Клаусон.

«Если налогообложение в стране нахождения материнской компании по какой-то причине кажется концерну более привлекательным, то он не будет распределять прибыль в Эстонии», - отметила Клаусон.