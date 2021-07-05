Эльконд Либман: съезд популистов считает себя «съездом победителей»

Мартин Хельме. Фото: Liis Treimann

Партия EKRE наращивает как физические (по численности рядов), так и пропагандистские мускулы, что, вероятно, поможет ей на местных выборах, однако на августовских президентских у ее кандидата шансов почти нет, а до парламентских выборов еще далеко, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.