Только для подписчиков

EKRE намерена оспорить в суде закон о единой базе биометрических данных

Как передает ERR, Рийгикогу в третьем чтении принял закон о создании базы биометрических данных жителей Эстонии (ABIS). Депутаты от EKRE пообещали обжаловать закон в судебном порядке.

Лидер партии EKRE Мартин Хельме Фото: Андрас Кралла

На протяжении многих дней EKRE пыталась противостоять принятию закона, затягивая его обсуждение. Депутаты партии надеются, что президент все-таки не провозгласит закон. В противном случае они намерены обратиться в суд.