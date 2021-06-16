dv.ee • 16 июня 2021 в 5:25
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Рийгикогу

EKRE намерена оспорить в суде закон о единой базе биометрических данных

Как передает ERR, Рийгикогу в третьем чтении принял закон о создании базы биометрических данных жителей Эстонии (ABIS). Депутаты от EKRE пообещали обжаловать закон в судебном порядке.

Лидер партии EKRE Мартин Хельме  Фото: Андрас Кралла

На протяжении многих дней EKRE пыталась противостоять принятию закона, затягивая его обсуждение. Депутаты партии надеются, что президент все-таки не провозгласит закон. В противном случае они намерены обратиться в суд.

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