Ярослав Тавгень • 9 июля 2021 в 9:05
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Полиция Эстонии, пора заняться агрессивным просвещением
99% всех звонков из-за границы для меня начинаются с вопроса: “Это Ярослав?”. Получив утвердительный ответ, звонящий продолжает: “Очень приятно. Я - представитель регуляторного органа. Насколько я знаю, вы вкладывали деньги в платформу…”. В какую платформу я вкладывал деньги, мне узнать уже не доведётся, ибо к тому моменту я успеваю положить трубку. Очевидно, что звонили телефонные мошенники, рассуждает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
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