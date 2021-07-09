Полиция Эстонии, пора заняться агрессивным просвещением

Журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень. Фото: Äripäev

99% всех звонков из-за границы для меня начинаются с вопроса: “Это Ярослав?”. Получив утвердительный ответ, звонящий продолжает: “Очень приятно. Я - представитель регуляторного органа. Насколько я знаю, вы вкладывали деньги в платформу…”. В какую платформу я вкладывал деньги, мне узнать уже не доведётся, ибо к тому моменту я успеваю положить трубку. Очевидно, что звонили телефонные мошенники, рассуждает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.