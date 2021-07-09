Роосимаа: если доходы самоуправлений будут расти, частный сектор начнёт инвестировать в регионы

Арди Роосимаа, член совета Restate, член правления Союза фирм недвижимости Эстонии

Сектор коммерческой недвижимости уже некоторое время сталкивался с неплатёжеспособностью небольших самоуправлений. Для того, чтобы частный сектор мог вносить свой вклад в региональное развитие, нужен именно такой шаг, который недавно предложила министр финансов (увеличить подоходный налог, получаемый самоуправлениями, до 13-15% - ред.).