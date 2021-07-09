Арди Роосимаа, член совета Restate, член правления Союза фирм недвижимости Эстонии • 9 июля 2021 в 8:58
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Роосимаа: если доходы самоуправлений будут расти, частный сектор начнёт инвестировать в регионы

Арди Роосимаа, член совета Restate, член правления Союза фирм недвижимости Эстонии   

Сектор коммерческой недвижимости уже некоторое время сталкивался с неплатёжеспособностью небольших самоуправлений. Для того, чтобы частный сектор мог вносить свой вклад в региональное развитие, нужен именно такой шаг, который недавно предложила министр финансов (увеличить подоходный налог, получаемый самоуправлениями, до 13-15% - ред.).

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