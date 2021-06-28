Ляэнеметс: предложение минфина создаст в бюджете дыру в 400-560 млн евро

Зампред Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Фото: Личная страница Facebook

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) предложила снизить общую ставку подоходного налога с 20% до 13-15%. По мнению Андрея Коробейника (Центристская партия) и Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), данное предложение сильно сократит доходы госбюджета и увеличит социальное неравенство.

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«Мы могли бы обсудить, как увеличить доходную базу местных самоуправлений, чтобы они могли обеспечивать уход за престарелыми, покрывая растущее бремя без введения нового налога. На сегодняшний день ставка подоходного налога составляет 20%, из которых местные органы власти получают 11,96%. Один из вариантов – снизить общую ставку подоходного налога до 13-15%, но таким образом, чтобы весь подоходный налог получали местные самоуправления», - считает Пентус-Розиманнус.

Вице-председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Андрей Коробейник согласился, что система налогообложения Эстонии достаточно старая и масштабное реструктурирование налогов возможно, но при этом предложенный Пентус-Розиманнус вариант он считает однобоким, поскольку государство лишится существенного дохода, а как он будет компенсироваться указано не было, передает rus.err.ee.

«Если понижать подоходный налог, то нужно понять, откуда возьмутся дополнительные деньги? С одной стороны, налоги можно снизить, а о том, что будет с другой стороны, перед выборами обычно никто говорить не хочет» - отметил он.

Критикует идею министра финансов и зампред Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. По его словам, предложение понизить ставку подоходного налога до 13-15% сократит доходы госбюджета на 400-560 млн евро, при этом Пентус-Розиманнус не поясняет, за счет чего планируется закрыть такую дыру в бюджете.

«Уже сегодня Эстония не в состоянии платить спасателям, медсестрам и учителям обещанную им зарплату. Кроме того, "тонкое" государство не сможет вернуть взятые для преодоления кризиса кредиты. Но самая большая проблема в снижении подоходного налога, что от этого выиграют в первую очередь богатые, а для среднего класса и бедняков польза будет почти незаметной, учитывая, что тогда придется больше платить за занятия для детей или автобусные билеты», - отметил социал-демократ, пишет rus.err.ee.

Коробейник добавляет, что при действующей системе налогообложения большая часть налоговых доходов госбюджета поступает с налогов, касающихся частных лиц, т.е. социальный налог и подоходный налог с зарплаты.

Однако в дальнейшем доля доходов людей от добавочной стоимости будет падать и, по мнению политика, решением стало бы введение цифрового налога или минимального подоходного налога для фирм: «Если на заводе работает 1000 роботов и 5 человек, то можно взять с их доходов побольше налогов, но это никак не компенсирует то, что деньги сейчас зарабатываются другим путем»