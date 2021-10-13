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    Интрига выборов в Таллинне сохраняется во всей своей полноте

    Предварительное голосование на муниципальных выборах набирает обороты, а таллиннская интрига, точнее, вопрос о том, кто возглавит столичную власть и вообще - как она будет выглядеть, ничуть не ослабевает, пишет политический обозреватель «Деловых ведомостей» Эльконд Либман.

    Нынешний мэр Таллинна Михаил Кылварт популярен среди избирателей.Фото: Андрас Кралла
    К утру среды по всей стране успело проголосовать более 115 000 человек, большинство из них сделало это электронным способом. Но никаких результатов мы, разумеется, раньше воскресного вечера не узнаем. Что нисколько не мешает, а даже способствует гаданию, предсказаниям и научно- и статистически обоснованному прогнозированию.
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