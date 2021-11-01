Повсюду празднуют, Таллинн темнит
Коалиционные переговоры между центристами и социал-демократами все еще продолжаются.Фото: Andras Kralla
Будущие столичные "концессионеры" продолжают обсуждать расстановку сил. Меж тем из других городов уже доносится звон бокалов, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Мало кто сомневается, что центристы подпишут коалиционный договор с социал-демократами. Однако слова лидера таллиннских соцдемов Раймонда Кальюлайда о том, что, мол, еще ничто не решено, могут означать, что переговоры идут вовсе не как по маслу. А может и не означать ничего, кроме раздувания щек. Но надо полагать, что результаты появятся публично и бокалы зазвенят в столице на этой неделе.
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