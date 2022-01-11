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Эльконд Либман

11 января 2022 в 14:11 Поделиться:









Апокалипсис откладывается. Но отменяется ли?

Переговоры, которые вели делегации США и России во главе с заместителем госсекретаря Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябков, «завершились безрезультатно», как принято писать в таких случаях. Фото: Denis Balibouse, Scanpix

Прошедший в понедельник в Женеве первый раунд американо-российских переговоров не закончился хлопаньем дверями, и это уже неплохая новость, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Переговоры, которые вели делегации США и России во главе с заместителем госсекретаря Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябков, «завершились безрезультатно», как принято писать в таких случаях. Иными словами, главный вопрос – принятие «коллективным Западом» российского ультиматума или отступление России от него – решен не был. Да и не мог быть решен в ходе однодневного первого раунда, перед которым Рябков заявлял, что российские требования – это для России «императив», а страны НАТО никак не могут согласиться на них, поскольку, приняв ультиматум, фактически подпишут смертный приговор Североатлантическому союзу. Чего, собственно, Россия и добивается. Тут нашла коса на камень, что было заранее известно обеим сторонам.