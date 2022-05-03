Эльконд Либман: как нам быть с Горхоллом?

Судьба сооружения, бывшего когда-то таллиннским Горхоллом, снова стала предметом живого обсуждения, и нелегко понять, чего тут больше - экономики или политики, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Таллиннский Горхолл внесен в список памятников культурного наследия Эстонии.Фото: Andras Kralla
Вступающая в должность управительницы Департаментом охраны памятников старины Лийза Пакоста, которая в свое время возглавляла соответствующее таллиннское ведомство, как бы авансом внесла в дискуссию свою лепту.