Mнения

Эльконд Либман

3 мая 2022 в 14:02 Поделиться:









Эльконд Либман: как нам быть с Горхоллом?

Судьба сооружения, бывшего когда-то таллиннским Горхоллом, снова стала предметом живого обсуждения, и нелегко понять, чего тут больше - экономики или политики, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Таллиннский Горхолл внесен в список памятников культурного наследия Эстонии. Фото: Andras Kralla

Вступающая в должность управительницы Департаментом охраны памятников старины Лийза Пакоста, которая в свое время возглавляла соответствующее таллиннское ведомство, как бы авансом внесла в дискуссию свою лепту.