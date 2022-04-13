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    Таллинн учреждает фонд развития Таллиннской больницы

    Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Andras Kralla

    На сегодняшнем заседании столичная городская управа приняла решение о создании фонда развития Таллиннской больницы SA Tallinna Haigla Arendus, который будет координировать создание и строительство медицинского городка, сообщается в пресс-релизе.

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    18 июня 2021
    Утверждена детальная планировка Таллиннской больницы
    По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, задачей учреждения станет планирование, развитие и организация строительства медицинского городка Таллиннской больницы, а также создание целостной концепции учреждения для оказания услуг здравоохранения.
    «В настоящий момент мы находимся на активном этапе проектирования больницы. К разработке котлована и строительству наружных сетей планируется приступить уже в 2023 году. Таллиннская больница является стратегически важным проектом государственного масштаба – по этой причине мы вернулись к первоначальному плану и включили в проектирование дополнительный второй подземный этаж, от которого мы какое-то время назад отказались ввиду сжатых сроков и в целях экономии средств. В этой связи мы предложили правительству выделить из средств дополнительного бюджета 47,4 миллиона евро на проектирование и строительство второго подземного этажа Таллиннской больницы, что позволит нам создать в северной части Эстонии потенциал для больницы кризисного реагирования, - пояснил Кылварт. – Таким образом, создаваемый фонд будет управлять всем процессом строительства, а также его подготовкой и непосредственно осуществлением».
    Для строительства медицинского городка Таллинн передаст фонду право застройки расположенных в ласнамяэском микрорайоне Паэвялья участков по адресу Нарвское шоссе, 129 и 129б, на которых, согласно утвержденной в июне прошлого года детальной планировке, предусмотрено строительство медицинского городка Таллиннской больницы.
    Согласно утвержденному уставу фонда SA Tallinna Haigla Arendus, в состав правления организации может входить от одного до четырех человек. Совет фонда может насчитывать от трех до девяти лиц, трое из которых назначаются городской управой по предложению Министерства социальных дел. В момент учреждения фонда членами правления организации сроком на три года будут назначены Свен Крууп, Эбе Нымм и Кайтис Вяэр. Для покрытия связанных с началом деятельности расходов город выделит организации 1,2 млн евро.
    По итогам международного конкурса Таллиннская городская управа заключила 11 ноября прошлого года договор на проектирование медицинского городка Таллиннской больницы с итальянскими компаниями ATIproject srl и 3TI Progetti. Согласно нынешним планам, строительство должно завершиться в 2027 году.
    В 2012 году Таллиннская городская управа приняла решение о строительстве новой больницы, в которой будет сосредоточено активное, то есть стационарное лечение. Таллиннское городское собрание утвердило программу строительства Таллиннской больницы 8 сентября 2016 года. Согласно функциональной программе развития Таллиннской больницы, одобренной Министерством социальных дел в феврале 2019 года, в учреждении будет сосредоточено около 25% специализированной врачебной помощи Эстонии – Таллиннская больница будет оказывать услуги по всем медицинским профилям, представленным в Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральных больницах.

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