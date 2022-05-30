Журналист «Деловых ведомостей» Алексей Шишкин четыре недели искал квартиру в Таллинне. Фото: Лийз Трейманн

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Алексей Шишкин

30 мая 2022 в 13:41

Дневник арендатора: как я месяц искал квартиру в Таллинне

Сотрудник Деловых Ведомостей, российский гражданин с рабочей визой в Эстонии, почти месяц искал недорогую квартиру в Таллинне. Он отправил заявки примерно 40 хозяевам, сходил на 7 просмотров, и теперь рассказывает, что из этого получилось.

Стоит задача: быстро найти для молодой пары однокомнатную квартиру или студию в Таллинне, недалеко от центра города, по цене до 500 евро без учета коммунальных услуг. Усложняет задачу то, что мы граждане России, упрощает - наличие визы и работа в хорошо известной в городе газете. Только переехав в новую страну и город, хочется чего-то с «таллиннским духом» – с нежностью поглядываю на деревянные дома в Пельгулинне, Уус Мааильме и Лиллекюла. А в сторону модного района Каламая даже не смотрю. Про тамошние заоблачные цены слышали даже в Петербурге.

Район Лиллекюла Фото: Алексей Шишкин

Первая неделя поисков. Первый энтузиазм и молчание лендлордов

Сперва все кажется несложным. Агрегаторы предлагают массу вариантов, на фото квартиры, почти в каждую из которых хочется немедленно въехать. Есть новостройки, есть довоенный старый фонд, есть квартиры в советских домах. Решаю обращаться к маклерам. Но уже первая рассылка запросов по риэлторам сбивает энтузиазм. На первые 15 заявок получаю всего 3 отклика и одно приглашение на просмотр.

Только месяц спустя я узнаю, что в апреле на каждую квартиру маклеры получали по 30-40 заявок от потенциальных арендаторов. Может быть, кого-то из лендлордов смущало и российское гражданство. Но прямо об этом не сообщил ни один представитель арендодателя.

Кассисаба Фото: Алексей Шишкин

Иду на первый просмотр в Пельгулинн. Средних размеров студия с кухонным уголком в нереновированном дореволюционном доме оценена в 450 евро. Квартира с гибридным отоплением: электрический радиатор плюс печь. Вместе с расположением на первом этаже старого здания, в холодные дни это жилье грозит разорением на отоплении и энергии. Но все-таки уже неплохой вариант. Говорю «да» и готовлюсь к заселению. Увы, несколько дней спустя приходит сообщение – хозяин решил продать квартиру, а не сдавать ее в аренду.

Вторая неделя поисков. Живая очередь на просмотр и «листы ожидания»

Продолжаю искать. Большинство объявлений оказываются неактуальными – хозяева уже нашли жильцов или, наоборот, только готовятся к сдаче, а пока только мониторят рынок. Смотрят, сколько желающих готово будет снимать квартиры по выставленной цене и не стоит ли ее еще поднять. А ведь с прошлого года цены на съемное жилье в Таллинне уже выросли на четверть!

Кадриорг Фото: Алексей Шишкин

На вторую неделю поиска появляется второй реальный вариант. Непарадная часть Кадриорга, деревянный дом, сдается «однушка» с небольшой кухней и крохотным совмещенным санузлом. Цена почти благотворительная – 400 евро. Соглашаюсь после просмотра мгновенно и почти мгновенно получаю ответ, что хозяйка выбрала другого съемщика без объяснения причин.

На квартиры стоит очередь, пока я 10 минут осматривал потенциальное жилье, следующие претенденты уже ждали на улице.

К концу второй недели я уже отправил заявки по более чем 30 адресам. Поднимаю планку стоимости до 550 евро. Для человека, который получает среднюю по Эстонии зарплату, цена весомая. За аренду, интернет и коммуналку зимой придется отдать больше половины заработанного. Но очевидного результата по-прежнему нет. По нескольким адресам я в «листе ожидания» на просмотр, но большинство хозяев и риэлторов растворяются после первого же контакта. Я даже не успеваю узнать, чем их не устроил. Перехожу от ковровых рассылок к тотальному обзвону маклеров, даже тех, у кого в профиле предпочтительным способом связи указана почта.

Пельгулинн Фото: Алексей Шишкин

Третья неделя поиска. Тотальный обзвон дает результаты

Это дает эффект. За первые дни третьей недели поиска я смог записаться на четыре просмотра. Первая квартира – однушка в Лиллекюла. Квартира хорошая, но заселение возможно только в июне. Но мне везет – у маклера рядом есть еще одни апартаменты на примете, небольшая студия с ванной и раздельным санузлом! 397 евро + коммунальные услуги.

Агент обещает обсудить мою кандидатуру с хозяином жилья. «Найти квартиру сейчас не просто», – признает маклер.

Сейчас на рынке аренды в Таллинне представлено 650 квартир, год назад в мае их было около 2000, падение предложения в три раза. Арманд Кулд маклер, агентство Koduingel

Его коллеги из других агентств недвижимости приводят ту же статистику.

Вскоре получаю подтверждение – хозяин посмотрел документы и готов сдать мне жилье. Это первое «да» за все время! Смущает только крохотная площадь квартиры, около 25 метров. Жить в ней долго, тем более вдвоем, может быть не совсем комфортно. К тому же появляется охотничий азарт: может быть найдется вариант получше?

Смотрю новостройку в Лиллекюла. Большая кухня-гостиная плюс спальня, балкон, въезжать можно сразу, арендодатель не против жильцов с российскими паспортами! Это хорошие новости. Но есть плохие: оплата только наличными – 500 евро в месяц, а коммунальные услуги зимой берут планку еще в 200. Терзаюсь сомнениями, дорого и потенциально рискованно.

Четвертая неделя. Квартира нашлась!

Два варианта квартир, где нас готовы принять, есть. Но оба устраивают меня не до конца. Вооруженный опытом последней недели, упорно дозваниваюсь в агентство, куда уже послал пару писем, но ответа не получил. Напрашиваюсь на просмотр квартиры, которая понравилась мне в самом начале и, судя по сайтам-агрегаторам, подходящего съемщика до сих пор не нашла.

Полноценные однокомнатные апартаменты в деревянном доме 1912 года постройки с газовым отоплением, 36 метров. В квартире на стенах советские обои и мебель полувековой давности, в ванной – плакат с одной из строек социализма. Здание на улице Техника имеет статус национального монумента, любой ремонт в нем сопряжен с бюрократией. К тому же хозяин, финн, сам стремится сохранить в жилье ретро-обстановку.

Улица Техника Фото: Алексей Шишкин

Через двое суток созваниваемся с хозяином по видеосвязи. Он присматривается ко мне повнимательнее, и в итоге дает свое согласие. Наконец, еще через неделю подписываем стандартный для Эстонии договор, но на английском языке. Согласовать пожелания граждан России и Финляндии для договора на аренду квартиры в Эстонии – не простая задачка. Наконец, все готово. На поиск жилья в Таллинне у меня ушел почти месяц или если быть совсем точным – 26 дней.

Алексей Шишкин, журналист «Деловых ведомостей» Фото: Лийз Трейманн

Несколько советов арендаторам: • Обзвон маклеров работает лучше, чем рассылка писем. При нынешнем спросе многие электронные заявки остаются не просмотренными, а вот звонки почти гарантированно достигают цели. • Внимательно смотрите на коммунальные платежи прежних арендаторов. Зимой для некоторых квартир сумма оплат за отопление, воду, электричество и домовое обслуживание может достигать нескольких сотен евро. Готовьтесь откладывать на «коммуналку» загодя. • Учитывая, что на многие квартиры претендуют по несколько десятков съемщиков с примерно равными возможностями, маклеры иногда выбирают тех, кто быстрее подтвердил свою готовность снимать жилье. Будьте на связи и не тяните с решением, если квартира понравилась. • Если у вас есть крыша над головой в настоящий момент, и вам не надо думать о срочном переезде, не хватайтесь за первый попавшийся вариант. Если вас что-то смущает, поищите более разумную альтернативу. Хоть рынок и перегрет, настоящего дефицита жилья в Эстонии нет.

«Квартиры улетают вмиг»

Наталья Нейманн, маклер DiamondEstate

Съемщикам сегодня нужно быть смелее. Помните, что маклер действует в интересах арендодателя, он должен подобрать лучшего жильца, который сулит наименьшие риски хозяину. Большинство ищет как минимум среднесрочного съемщика, готового арендовать жилье на срок от года. Заранее будьте готовы предоставить документы о работе, подтверждение дохода, основание для пребывания в Эстонии. Четко проговаривайте все важнейшие обстоятельства о себе. Если мы посмотрим на арендные рынки Франции или Германии, то там вам понадобится заверенные документы от работодателя, банка, в Эстонии все куда свободнее.

Сегодня квартиры в Таллинне, по крайней мере в центре, Кадриорге и Пирита, которыми я в основном занимаюсь, улетают вмиг. Думаю, что и на окраинах похожая ситуация. Например, хорошая квартира, которую я выставила только утром, к обеду получает 3-4 заявки от потенциальных арендаторов, часть людей готовы сразу бронировать. Но это так не работает: нужно сперва познакомиться, рассказать о своих обстоятельствах, посмотреть документы.

Хорошая квартира, которую я выставила только утром, к обеду получает 3-4 заявки от потенциальных арендаторов.

Спрос очень высок, и дело не только в войне в Украине. Многие ищут для своих детей съемные квартиры перед началом учебы, кроме того, в Таллинн релоцируется множество IT-специалистов, в том числе из нетривиальных стран – например, много квалифицированных сотрудников из Бразилии. Кроме того, жилье ищут французы, финны. Помните, что ваша национальность не важна. Важен формальный статус и доход, решающим аргументом может быть контракт с работодателем.

Цены на аренду нашего пула квартир Таллинне выросли примерно на 15%, мои клиенты-инвесторы не ищут максимизации прибыли, важнее найти хорошего съемщика. Что будет осенью? Прогнозы делать очень сложно, война в Украине, повышение коммунальных платежей, рост цен на продукты, бензин и так далее делают ситуацию непредсказуемой.

Самые востребованные – трешки в Ысмяэ, Ласнамяэ или Мустамяэ

Максим Моргунов, агентство Uus Maa

Важно быть активным и, по возможности, первым дозвониться до маклера. Часто именно первый обратившийся и получает в итоге квартиру, при прочих равных. Конечно, есть и личные предпочтения хозяина, разнообразные фильтры – например, многие хозяева не готовы сдавать жилье арендаторам с животными.

Пока нет ощущения, что ажиотаж на рынке жилья снижается. Стоит только выставить квартиру с хорошим соотношением цены и качества, и уже через несколько часов у вас будет несколько звонков от клиентов. Если говорить о том, где искать жилье, то инструмент общий – порталы недвижимости. Может быть имеет смысл смотреть прежде всего на Kinnisvara24. Там новые квартиры часто появляются в первую очередь.

Любопытно, что сегодня иностранные граждане ищут квартиры в Таллинне активнее, чем местные съемщики. Это не только семьи из Украины. Много англоязычных жильцов, причем не все готовы сдавать им квартиры.

Самый востребованный формат недвижимости сегодня в Таллинне – трехкомнатная квартира в спальном районе для семьи. Если в прошлом году такое жилье в Ысмяэ, Ласнамяэ или Мустамяэ стоило около 500 евро в месяц, то сегодня уже 625-650 евро. Дальнейшие перспективы рынка во многом зависят от ситуации в Украине. Смогут ли семьи военных беженцев вернуться домой? Если да, то рынок в Эстонии тоже может немного остыть к осени.