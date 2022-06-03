Михкель Нестор: Эстонию ждет «невидимый» спад в экономике
Экономический аналитик SEB Михкель НесторФото: Andras Kralla
Экономический рост в первом квартале был неплохим, но, к сожалению, в будущем нам нужно быть готовыми к значительно худшим цифрам, а во втором полугодии, вероятно, и к падению ВВП. Однако это останется главным образом проблемой аналитиков, поскольку обороты предприятий и заработная плата работников продолжают расти в хорошем темпе, полагает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Последние показатели экономического роста Эстонии можно назвать удовлетворительными. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, в первом квартале этого года ВВП в постоянных ценах увеличился на 4,3%. Таким образом, экономический рост оставался выше долгосрочного потенциала Эстонии, который оценивается примерно в 3%. Если посмотреть на отрасли, являющиеся основным источником роста, то больших сюрпризов здесь нет. В начале года наибольший вклад в экономический рост внесли ИТ и промышленно-транспортный экспортный сектор.
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Экономист: энергия по разумной цене – обязанность государства
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.