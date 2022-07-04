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    Нестор: гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает

    Состояние экономики Эстонии пока остается хорошим, но в свете таких пессимистичных ожиданий на будущее мы не можем быть уверены, что так будет и дальше, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.Фото: Andras Kralla

    После весенней гонки рост потребления наконец-то сбавляет темпы. Это признак все более пессимистичного взгляда людей на будущее экономики, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

    Рост розничной торговли замедлился

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