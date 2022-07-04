Нестор: гонка потребления сбавляет темп, пессимизм нарастает

Прошлогодние убытки Bolt превысили полмиллиарда евро Маркус Виллиг: все дело в крупных инвестициях
Убытки Bolt за прошлый год составили более полумиллиарда евро. По словам соучредителя и одного из руководителей компании Маркуса Виллига, это связано с крупными инвестициями. Как уверяет Виллиг, Bolt сегодня находится в лучшем положении, чем когда-либо прежде.
Убытки Bolt за прошлый год составили более полумиллиарда евро. По словам соучредителя и одного из руководителей компании Маркуса Виллига, это связано с крупными инвестициями. Как уверяет Виллиг, Bolt сегодня находится в лучшем положении, чем когда-либо прежде.