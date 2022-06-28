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28 июня 2022 в 8:04 Поделиться:









Исследование: война опустошает и эстонский рынок сделок

Инвестиции в Восточную Европу осуществляют особенно осторожно, а еще осторожнее вкладывают средства в страны, граничащие с воюющим государством, считает эксперт. Фото: Liis Treimann

Согласно публикуемому дважды в год адвокатским бюро Ellex Raidla Радару сделок, последствия войны в Украине быстро достигли эстонского рынка сделок, значительно сократив общее количество совершенных во втором квартале сделок, а также повлияв на перспективы целого года.

Если 2021 год стал годом всемирного бума сделок – с рекордным количеством и стоимостью сделок, то первая половина 2022 года, начиная со второго квартала, ознаменовала на рынке резкий разворот к снижению в связи с войной в Украине. Так, общее количество сделок во втором квартале уменьшилось по сравнению с предыдущим годом с 69 до 53, хотя количество сделок за полугодие приблизилось к прошлогоднему уровню за счет более высокой активности в первом квартале, когда были заключены 60 сделок. Общее количество сделок в первом квартале 2021 года составило 64.

В предыдущие три года объемы рынка сделок в Эстонии во второй половине года неуклонно росли, и 2022 год станет первым годом, когда можно будет увидеть спад, следует из пресс-релиза. Общее количество сделок в первом полугодии текущего года составило 113, что значительно меньше, чем 133 сделки в прошлом году.

В сфере недвижимости, слияний и поглощений наибольшее число сделок было совершено в секторах недвижимости (22%), производства (16%) и энергетики (12%). Количество сделок в сельском хозяйстве и торговле составило по 9%, в финансах и страховании 7%, в информационных технологиях, медицине и фармацевтике 7%. За ними следуют медиа и развлечения (5%), транспорт (3%) и строительство (3%).

В сфере венчурного капитала преобладали сделки в секторах финансов и страхования (36%) и энергетики (10%), за которым следовали кибербезопасность и онлайн-торговля с 8%, а также здравоохранение, строительство, транспорт и образование, на которые приходилось по 5% от общего объема сделок за полгода.

Партнер Ellex Raidla Ристо Вахиметс считает, что картина на рынках путаная из-за нескольких факторов: «Это высокая инфляция, угроза рецессии, война и COVID, который еще не сошел с арены. Активность в части сделок, вероятно, останется низкой в течение некоторого времени, но, поскольку в фондах частного капитала аккумулировано много денег, инфляционное давление может резко снизиться, и инвестиционная активность активизируется. Конечно, когда именно это могло бы произойти – хороший вопрос».

По словам партнера Свена Паппа, на рынках царит неопределенность, и инвесторы крайне осторожны: «Инвестиции в Восточную Европу осуществляют особенно осторожно, а еще осторожнее вкладывают средства в страны, граничащие с воюющим государством. Однако экономическая среда, в том числе эстонская экономика, не остановилась. Мы можем видеть, что новых сделок инициируют меньшее, но ранее начатые транзакции на сегодня массово не отменяются».

Радар сделок Ellex Raidla публикуется непосредственно перед окончанием каждого полугодия, и в нем анализируются обстоятельства и причины заключения самых крупных сделок в Эстонии, а также прогнозируются возможные тренды следующих периодов.