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    Вайнгорт: игры с не облагаемым налогом минимумом мало что дадут

    Новая коалиция согласилась повысить не облагаемый налогом минимум до размера минимальной зарплаты 2022 года.

    Доктор экономических наук, научный руководитель клуба «Кардис» Владимир Вайнгорт.
    Эта «забота о народе» принесёт получателям минималки дополнительный месячный доход в 30,8 евро. Такая прибавка будет у всех работников, чьи зарплаты находятся в диапазоне от 654 до 1100 евро (дальше механизм налогообложения иной). Соцдемы сообщили, что они требовали установления необлагаемого минимума в 800 евро, но сторговались на величине в 654 евро. Если бы прошло предложение о восьмисотевровом необлагаемом минимуме, то получатели такого дохода имели бы размер нетто-зарплаты не 740 евро, как сейчас, а все 800 (добавилось бы у них по 60 евро в месяц).

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