Передовица ДВ: ну а денежки, а денежки потом

На минувших выходных наконец-то было объявлено о заключении коалиционного договора между реформистами, партией «Отечество» и социал-демократами. Бросается в глаза большое количество обещаний увеличить пособия, нарастить финансирование той или иной сферы и т. д. Это-то и заставляет усомниться в продуманности и экономической целесообразности соглашения.
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