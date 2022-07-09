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9 июля 2022 в 7:42 Поделиться:









Новая коалиция: рост минимальной зарплаты и переход на эстоноязычное образование

Коалиция еще не обсуждала, будет ли пост премьер-министра принадлежать Партии реформ. Фото: Andras Kralla

В пятницу Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия договорились о создании правительственной коалиции. По словам премьер-министра Каи Каллас, всем партиям пришлось пойти на компромиссы.

Портфель министров партии обсудят позже, и когда этот вопрос будет решен, Каллас покинет должность премьер-министра. После этого президент Эстонии Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры, чтобы затем Каллас могла выступить с речью перед Рийгикогу. Парламент должен будет решить, вернется ли Каллас в должность премьер-министра.