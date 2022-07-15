Эльконд Либман о новых министрах: временное правительство с большими амбициями

Крупнейшие банки Эстонии прекратили почти все банковские операции с Россией

Несмотря на то, что ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов с Россией, Swedbank и SEB уже некоторое время не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда – LHV частично принимает платежи, но планирует ввести дополнительные ограничения.

Несмотря на то, что ни один пакет из согласованных на сегодня санкций Европейского союза не требует приостановки банковских переводов с Россией, Swedbank и SEB уже некоторое время не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда – LHV частично принимает платежи, но планирует ввести дополнительные ограничения.