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    Партия реформ, «Отечество» и социал-демократы подписали коалиционный договор

    Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия, слева), Кая Каллас (Партия Реформ, в центре), Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa, справа). Фото: Liis Treimann

    В пятницу, 15 июля, Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия подписали коалиционный договор, главными темами которого являются безопасность, зимние субсидии, энергетика и лесное хозяйство. Правительство принесет присягу и вступит в должность в понедельник.

    «Важнейшие задачи, стоящие перед новым правительством, – обеспечение нашей безопасности, применение мер по сдерживанию энергетического кризиса, помощь людям в условиях стремительного роста цен и, наконец, переход на единое образование на эстонском языке», – сказала лидер реформистов Кая Каллас.

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