Президент Алар Карис: чтобы почтить память павших, танки не нужны, для этого есть могилы

Президент Эстонии Алар Карис считает, что музей – самое подходящее место для старого танка. Фото: Liis Treimann

Танк Т-34, стоявший на берегу реки Нарвы, теперь находится в Военном музее, где он является частью истории, перестав быть яблоком раздора. Музей – самое подходящее место для старого танка, считает президент Эстонии Алар Карис.

Правительство предоставило Нарвскому городскому собранию возможность самому решить, как снять с пьедестала общественного пространства символ войны, значение которого нападение России на Украину изменило настолько, что его перемещение стало неизбежным.