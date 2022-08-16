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    Президент Алар Карис: чтобы почтить память павших, танки не нужны, для этого есть могилы

    Президент Эстонии Алар Карис считает, что музей – самое подходящее место для старого танка.Фото: Liis Treimann

    Танк Т-34, стоявший на берегу реки Нарвы, теперь находится в Военном музее, где он является частью истории, перестав быть яблоком раздора. Музей – самое подходящее место для старого танка, считает президент Эстонии Алар Карис.

    Правительство предоставило Нарвскому городскому собранию возможность самому решить, как снять с пьедестала общественного пространства символ войны, значение которого нападение России на Украину изменило настолько, что его перемещение стало неизбежным.

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