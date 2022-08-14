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14 августа 2022 в 8:27 Поделиться:









В понедельник Нарвское городское собрание решит судьбу советского памятника-танка

При городском собрании планируется создать временную комиссию по историческому наследию в составе 15 человек, задачей которой является разработка предложений по будущему решению городских исторических памятников и топонимов на срок до 31.08.2023. Фото: Shutterstock

В понедельник, 15 августа, в 13:00 по адресу Петровская площадь 1, в зале на 2-м этаже, состоится заседание Нарвского городского собрания, на котором решат судьбу советского памятника «Танк Т-34».

При городском собрании планируется создать временную комиссию по историческому наследию в составе 15 человек, задачей которой является разработка предложений по будущему решению городских исторических памятников и топонимов на срок до 31.08.2023. На заседании 15 августа будет утвержден состав временной комиссии, а также выбран ее председатель и заместитель председателя, говорится в сообщении Нарвского горсобрания.

«На заседании городского собрания, которое пройдет в понедельник, будет принято решение о демонтаже танка. Мы разработали "мирное решение", решив временно перенести монумент "Танк Т-34" на закрытую территорию в пределах города и присвоить ему в будущем статус музейного экспоната. Таким образом мы уберем его из публичного пространства, но сохраним в сегодняшнем виде. Компромиссное решение позволит избежать раскола гражданского общества, возникновения конфликтных ситуаций и непоправимых последствий», – сказала мэр Нарвы Катри Райк.