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Либман: вместо работы политики сражаются с памятниками и «не теми гражданами»

По мнению политического оборзевателья ДВ Эльконда Либмана, «Отечество» поспользовалось российской агрессией, чтобы популяризировать свою политику. Фото: Liis Treimann

Честное слово, порой, слушая наших политиков, начинает казаться, что Эстония уже находится в состоянии реальной войны и жертвы нападения, и все их помыслы имеют целью отбросить противника от священных рубежей родины, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

30 и 31 августа в Праге проходит неформальный саммит министров иностранных дел стран ЕС, на который наш главный дипломат Урмас Рейнсалу отправился проталкивать свою заветную идею о недопуске россиян в европейские пределы. Европа в большинстве своем относится к этой идее, скажем так, скептически, что накануне отметил и сам Рейнсалу. Но он не отчаивается и сдаваться не намерен, находясь в поиске союзников и путей преодоления западноевропейской «мягкотелости». И в этом деле его целиком и полностью поддерживает родное «Отечество».

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