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Эльконд Либман

7 сентября 2022 в 10:38 Поделиться:









Эльконд Либман: на войне как на войне

Во вторник вечером Центристская партия решила исключить из своих рядов Михаила Стальнухина – депутата Рийгикогу и Нарвского горсобрания. Фото: Eero Vabamägi, Scanpix, Postimees

После неуместного комментария Михаила Стальнухина на него навесили табличку «враг народа». Реакция СМИ, соцсетей и политиков выглядит так, как будто в стране уже объявили военное положение, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Кот Леопольд жалобно мяукает в углу, потому что в условиях войны надо не жить дружно, а сплачивать ряды и выпалывать из них всякий сорняк, портящий картину всеобщей гармонии.